Villingen-Schwenningen 40 Jahre meisterhaftes Handwerk

Die "verdienten Repräsentanten des Handwerkes" seien als Dienstleister und Produkthersteller dem schnellen Wandel stets mit kreativer Anpassung begegnet, lobte John und konstatierte die Verschiebung politischer Gewichtung nach der Bundestagswahl. Demographie und Digitalisierung bleiben indes die Herausforderungen, die es als Chance zu begreifen gelte, so John. Zu kämpfen haben die kleinen und mittleren Handwerksbetriebe in ihren Fuhrparks mit dem Dieselskandal und, sofern sie ausbilden, mit den in der Vergangenheit zögerlichen Berufsschullehrereinstellungen.

"Auf das Handwerk ist Verlass", lobte Gwinner. Die fachliche, unternehmerische und pädagogische Kompetenz der goldenen Meister schlage sich in 2600 klein- und mittelständischen Betrieben im Schwarzwald-Baar-Kreis mit derzeit 800 Auszubildenden nieder. Der OB zollte den Jubilaren "Respekt vor Ihrer Lebensleistung" und lobte das Handwerk für eine wichtige Integrationsarbeit, die mit Praktika für und bei der Ausbildung von Flüchtlingen geleistet werde. 180 solcher Ausbildungsverträge wurden im Kammerbezirk Konstanz abgeschlossen, ergänzte Reiner. "Damit sind wir führend in Baden-Württemberg". Auch Dank der "Persönlichkeiten, die den heutigen Erfolg des regionalen Handwerks einst mitbegründeten", richtete er sich an die Goldenen Meister, die als Vorbilder für den Nachwuchs diesen motivieren möge, ihren Berufsweg doch weniger zaghaft zu beschreiten.

Diversen Gewerken gehören die Geehrten an