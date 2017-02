Villingen-Schwenningen 36 erste Preise an Musikakademie VS

Villingen-Schwenningen. 45 musikbegeisterte Kinder und Jugendliche der Musikakademie VS waren am Wochen­ende zum Regionalwettbewerb Jugend musiziert angetreten, um hören zu lassen, was sie musikalisch mit ihren Dozenten erarbeitet hatten.

Ausgeschrieben war der Wettbewerb in diesem Jahr in den Solowertungen Klavier, Harfe, Gesang, Drum-Set (Pop) und Gitarre (Pop) sowie in den Ensemblewertungen Streicher-Ensemble, Bläser-Ensemble, Akkordeon-Kammermusik und Neue Musik.

Der Wettbewerb motiviert jedes Jahr die jungen Musiker der Musikakademie VS zu besonderen künstlerischen ­Leistungen. "Die intensive Arbeit mit dem Musik­instrument oder der Sing­stimme, die stilistische Auseinandersetzung mit den Kompositionen verschiedener Musikepochen oder das gemeinsame Erlebnis beim Musizieren im Ensemble bereichern alle Teilnehmer und fördern ihre Entwicklung", zeigt die Musikakademie auf. Großen Anteil am Erfolg hätten die Pädagogen der Musikakademie VS, die ihre Schüler sehr intensiv und mit vielen zusätzlichen Übungseinheiten auf diesem Weg begleiten und sie langjährig vorbereiten.