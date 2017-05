Villingen-Schwenningen 34-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Den alarmierten Einsatzkräften von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei bot sich beim Eintreffen ein dramatisches Unfallbild. Der völlig demolierte Mazda hing auf dem Dach in einem Zaun, im Fahrzeug eine Frau, bei der man zunächst vermutete, dass sie eingeklemmt war. Doch was war passiert? Ersten Angaben vor Ort zufolge war die Frau von der Kreuzung Vöhrenbacher Straße/Tallardstraße her in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie kurz vor der Brücke unter der Landstraße aus bislang unbekannten Gründen links von der Fahrbahn abkam.

Hier hatte die Fahrerin Glück, dass sie zunächst nicht mit einem Verkehrsschild sowie einen massiven Brückenpfeiler kollidierte. Mit offenbar hoher Geschwindigkeit durchschlug der Kleinwagen dann jedoch dichtes Gebüsch, hob dabei wohl auch ab und konnte erst von einer kleinen Baumgruppe und einem Zaun gestoppt werden.

Als erste Maßnahme musste das Fahrzeug, das an einer Böschung hing, von der Feuerwehr gesichert werden. Anschließend schaffte man für die Erstversorgung durch den Rettungsdienst, der mit einem per Hubschrauber an die Einsatzstelle geflogene Notarzt und einem Rettungswagen vor Ort war, einen Zugang von der Beifahrerseite aus.