Villingen-Schwenningen 33 Kandidaten bewerben sich

Außerdem gibt es noch Kandidaten, die momentan ihr Freiwilliges Soziales Jahr beziehungsweise ihren Bundesfreiwilligendienst absolvieren, Auszubildender, Praktikant oder Student sind. Wie auch vergangenens Jahr ist die Altersgruppe der 17-Jährigen am häufigsten vertreten. Alle erforderlichen Unterlagen erhalten die über 7000 wahlberechtigten Jugendlichen vor der Wahl per Post.

"Der Jugendgemeinderat vertritt die Interessen und Meinungen aller jungen Menschen in Villingen-Schwenningen. Er sich aktiv für deren Bedürfnisse ein und ist daher auf eine hohe Wahlbeteiligung der Jugendlichen angewiesen. Der Jugendgemeinderat besteht aus 20 jungen Menschen, welche für ein Jahr in das Amt gewählt werden, informiert die Stadt.

Lea Bloß, 18 Jahre alt, Gymnasium am Romäusring; Luka Borkovic, 17, Gymnasium am Hoptbühl; Jrodan Dobrowolni, 15, Janusz-Korczak-Schule; Fedayi Fayaz, 18, Gewerbeschule; Larissa Gaede, 16, Gymnasium am Romäusring; Aurelia Glatz, 17, Gymnasium am Romäusring; Maximilian Horstmann, 17, Gymnasium am Deutenberg; Sanja Huber, 17, Gymnasium am Romäusring; Eva Janke, 17, Gymnasium am Romäusring; Ferhat Kahraman, 19, Student (Kon­stanz); Süleyman Karabacak, 18, Auszubildender Landratsamt; Savo Kovacevic, 17, ohne Angabe; Michelle Kühn, 14, Janusz-Korczak-Schule; Krstinja Lahne, 20, Gymnasium am Romäusring; Jochen Lob­stedt, 16, David- Würth-Schule; Julia Mayer, 17, Gymnasium am Romäusring: Sofiane Merah, 18, Jugendhaus Spektrum; Jessy Müller, 16, Gewerbeschule; Fabian Pflug, 15, Friedensschule; Pauline Pfundstein, 16, Rudolf-Steiner-Schule; Sören Pfundstein, 18, Praktikant; Rahmatulla Popal, 18, ohne Angabe; Michelle Reusch, 15, Goldenbühlschule; Ilka Sauer, 18, Gymnasium am Romäusring; Eni Schwindt, 15, Gymnasium am Deutenberg; Pascal Seiffert, 19, Albert-Schweitzer-Schule; Lisa Spruth, 15, Friedensschule; Aleksandra Stelter, 17, Gewerbeschule; Maximilian Veigel, 17, Gymnasium am Romäusring; Nick Wälde, 17, FSJ; Daniel Weber, 16, Realschule am Deutenberg; Niklas Weiß, 20, Uni Konstanz und Pascal Wimmer, 20, Ergo.