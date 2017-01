Villingen-Schwenningen 300 Kinder spenden 400 Euro

Unzählige Bilder und Briefe kamen zusammen, und auch die Spendensumme von einem Euro wurde von den meisten Konzertbesuchern übertroffen. So waren am Ende des Abends mehr als 400 Euro in der Spendenkasse. Dieser Betrag wird noch ergänzt von Einzelspenden und den Einnahmen einer Marktaktion am Weihnachtsmarkt in Donaueschingen, den Angelina und Rosalie dort durchgeführt haben. So können sich die Kinder im Ketermaya Camp, 40 Kilometer südlich von Beirut, auf einen dicken Umschlag voller Bilder und Briefe aus Schwenningen sowie über 700 Euro für den Aufbau der Schule im Camp freuen.

Ermöglicht wird diese außergewöhnliche Aktion durch die Unterstützung der One World Family Stiftung, deren Ziel es ist, soviel Menschen wie möglich zu inspirieren selbst initiativ zu werden und/oder sich in bestehende Projekte einzubringen, um eine Weltfamilie herzustellen.