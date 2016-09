Villingen-Schwenningen 30 rote Nelken und mahnende Worte zum Antikriegstag

"Vor einem Jahr hatte ein Farbanschlag an dem Haus der Gewerkschaften demonstrieren sollen, was anders denkende von Menschen, die sich für Flüchtlinge und Menschen anderer Nationen stark machen, halten, nämlich nichts. Wir wollen nicht den Kopf in den Sand stecken und werden gerade an dieser Stelle das Schild ›Respekt‹ einweihen", begrüßte Thomas Bleile, erster Bevollmächtigter der IG Metall.

Nicola Schurr vom Bündnis "VS ist bunt", betonte, diese Gedenktafel sei längst überfällig gewesen. Er sei kürzlich in Gotha gewesen, wo er von Flüchtlingen erfahren habe, dass die Bürger die Straße wechseln, wenn sie ihnen begegnen. "Wir sagen ganz klar, wehret den Anfängen", betonte er. "Es geht keinem von uns schlechter, seit wir neue Mitbürger haben", unterstrich er. Er lade jeden ein, das Bündnis zu unterstützen, denn nur gemeinsam komme man gegen den Mob an, so Schurr.

"Es verdient unseren Dank, wie Sie klare Zeichen setzen gegen Diskriminierung und Fremdenhass", erklärte SPD Stadtrat Siegfried Heinzmann in Vertretung des Oberbürgermeisters. Alle müssten durch Zivilcourage zeigen, dass sie auf der Seite der Flüchtlinge und den Menschen aus anderen Nationen stehen, forderte er. Nachdem Bleile 30 rote Nelken verteilt hatte, setzten sich die rund 60 Teilnehmer der Kundgebung in Richtung Geschwister-Scholl-Platz in Bewegung, wo noch weitere Menschen warteten und einen Blumenkranz auf dem Denkmal niedergelegt worden war. Hier ergriff Walter Kuhnen, DGB Kreisvorsitzender, das Wort und meinte, er wolle keinen Beitrag zu den Worten "Wir schaffen das" leisten, aber "Wir schaffen das", setzte er nach. Vor 20 Jahren habe man die Bundeswehr halbiert, nur um jetzt zu sagen, man benötige mehr Soldaten und natürlich neue Waffensysteme, so Kuhnen. Heinzmann erklärte, dieser Tag habe ein besonderes Gewicht, denke man nur an die Millionen Tote und Verstümmelte sowie Vertriebene. Wenn Menschen sich wegen unterschiedlicher Religionen hassen, wenn Geschäftemacher Waffen verkaufen, sollten den Worten Taten folgen, sonst ändere sich nichts. Christa Lörcher und Martina Braun, Landtagsabgeordnete der Grünen, forderten den Ausstieg aus allen Kampfhandlungen und den Aufbau von Vertrauen.