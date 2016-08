Villingen-Schwenningen 3,8 Prozent Arbeitslose im Kreis

Im Hinblick auf das Vorjahr waren im August 590 Männer und Frauen mehr arbeitslos gemeldet. Die Quote betrug vor Jahresfrist 3,2 Prozent. Zum Vergleich: In Baden-Württemberg stieg die Quote gegenüber Juli um zwei Zehntel auf aktuell 3,9 Prozent. Eine deutliche Zunahme gab es bei den jüngeren Arbeitslosen unter 25 Jahren im Vergleich mit dem Juli. Deren Zahl stieg um 230 oder 29,7 Prozent auf jetzt wieder 1315 Personen ohne Job. "Um diese jungen Frauen und Männer werden wir uns intensiv kümmern", erläutert Erika Faust, Chefin der Agentur für Arbeit: "Unser Ziel ist, möglichst vielen von ihnen einen raschen Einstieg in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Das sollte unter den derzeitigen konjunkturellen Bedingungen in der Region auch gelingen", so Faust zuversichtlich.

3240 Personen meldeten sich im Laufe des Monats in der gesamten Region neu oder erneut arbeitslos, 555 mehr als im Juli und auch 360 mehr als im Vorjahresmonat.

Im Schwarzwald-Baar-Kreis waren 54,3 Prozent der Personen ohne Arbeit im Juli Männer. 11,8 Prozent waren 15 bis unter 25 Jahre; 34,4 Prozent 50 Jahre und älter; 24 Prozent Langzeitarbeitslose und 29 Prozent Ausländer. Im Juli waren im Schwarzwald-Baar-Kreis 2262 Arbeitsstellen gemeldet, gegenüber Juni war das ein Rückgang von 35. Im Hinblick auf den Vorjahresmonat gab es 53 Stellen weniger.