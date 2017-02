VS-Schwenningen. Trotz Fahrverbots fuhr ein Autofahrer Donnerstagnacht gegen 1.20 Uhr durch Schwenningen. Der 26-Jährige ist einer Polizeistreife aufgefallen, die eine Kontrolle in der Salinenstraße vorgenommen hatte. Als der Mann die Polizei erblickte, bog er in die Schubertstraße ab. Er konnte in der Eichendorffstraße angehalten werden. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und ein mehrmonatiges Fahrverbot besteht.