Villingen-Schwenningen (uwk). Karl-Henning Lichte (FW) und viele weitere Bürger in VS engagieren sich für Flüchtlinge. Der Stadtrat wollte aus diesem Grund in jüngster Gemeinderatssitzung wissen, wie hoch die Zahl der Geflüchteten in der Doppelstadt ist. OB Rupert Kubon nannte 256 in der Aufnahmestelle in der Villinger Dattenbergstraße, die Ende 2017 schließen soll. In den Unterkünften des Landkreises in VS seien es zwischen 550 und 600.