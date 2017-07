Villingen-Schwenningen. Passanten haben am Sonntag, gegen 15.15 Uhr, eine Person neben der B 33 gemeldet, welche mit einer Faustfeuerwaffe hantieren und herumschießen würde. Die Beamten des Polizeireviers Schwenningen konnten auf dem Radweg zwischen Zollhaus und Marbach einen 25-Jährigen kontrollieren. In seinem Rucksack führte er eine Schreckschusspistole mit. Er muss sich jetzt in einem Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.