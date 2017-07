24 Schüler aus vier Schulen der russischen Partnerstadt Tula weilen derzeit in Villlingen-Schwenningen und sind in Gastfamilien von Schülern aus den drei Gymnasien am Hoptbühl, am Deutenberg und am Romäusring untergebracht. Der Schülerkontakt wird seit Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen VS und Tula 1993 gehalten und derzeit von den Lehrkräften Peter Kohl, Elisabeth Dück, Monika Weber, Sofi Nahapetyan, Frank Lamparter und Michael Schütz getragen. Oberbürgermeister Rupert Kubon begrüßte die russischen Neunt- bis Elftklässler in Begleitung von Anna Konorozova, Tatiana Koloskova und Anastasia Filipcheva am Donnerstag im Alten Rathaus in Villingen. Er betonte den Wert eines friedvollen Miteinanders gerade in einer Zeit, in der es zwischen Russland und Europa "nicht wenige Konflikte" gebe und nutzte die Gelegenheit, eindringlich für die Demokratie zu ­werben. Foto: Heinig