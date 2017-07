Villingen-Schwenningen 2090 Stunden Begleitung

Die Anfragen nach Hospizbegleitung kommen von stationären Pflegeeinrichtungen, Angehörigen, von der Brückenpflege, vom Psychoonkologischen Dienst, vom Krankenhaus und von Betreuern. Es gab Trauergespräche, eine Trauerbegleitung und aktive Beratung. Mit den zahlreichen Veranstaltungen zum 25-jährigen Bestehen der Hospizbewegung ambulant habe man viel Öffentlichkeit für die Arbeit gewonnen und Unterstützung gefunden, zog Vorsitzender Knud Eike Buchmann Jubiläumsbilanz.

Zuwendungen zum Jubiläum haben dem Verein 2016 eine solide Finanzlage verschafft. Trotz Fluktuation blieb der Stand von 172 Mitgliedern stabil. Die Arbeit der Hospizbewegung finanziert sich über Beiträge der Krankenkassen, Mitgliedsbeiträge, einen Zuschuss des Landkreises und Spenden. "Es geht uns ganz gut, aber nach wie vor sind wir auf Spenden angewiesen", beschrieb Buchmann die Situation.

Im Verwaltungsbereich hat Jutta Bender zum 1. Juli die Nachfolge von Koordinatorin Beate Bleckmann angetreten. Nach langjährigem Engagement als zweite Vorsitzende ist Verena Hoer aus dem Vorstandsteam ausgeschieden. Als Nachfolgerin wurde die Bad Dürrheimer Steuer­beraterin Andrea Preuß gewählt. In ihren Ämtern bestätigt wurden Schriftführerin Elisabeth Breithaupt und Kassenprüfer Weißhaar.

Wesentlich getragen wird die Hospizarbeit von den ehrenamtlichen Begleitern, die für ihren Einsatz sorgfältig und qualifiziert vorbereitet werden. Vom Ausbildungskurs 2016 konnten sieben von zwölf Teilnehmern für die aktive Mitarbeit gewonnen werden. Professionell unterstützt werden diese ehrenamtlichen Mitarbeiter durch regelmäßige Supervision.

Die Hospizbewegung ambulant Schwarzwald-Baar hat ihren Sitz in der Kanzleigasse 30 in Villingen, erreichbar per Telefon 07721/40 87 35 und E- Mail: info@hospiz-sbk-ambulant.de.

Weitere Informationen: www.hospiz-sbk-ambulant.de