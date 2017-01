Villingen-Schwenningen 2018 werden sie 40 Jahre alt

In der Jahreshauptversammlung ließen sie ein Jahr mit vielen schönen Umzügen, Ausflügen und Unternehmungen Revue passieren. Besonders freuen sich die Vereinsmitglieder über ihre Sansibar, die sie mit viel Engagement zu einem schönen Vereinsheim gestaltet haben.

Eine Besonderheit im Narrenfahrplan wird das Zähringer-Narrentreffen am 28. und 29. Januar in Villingen. Dabei werden die Brigachblätzle nicht nur mit ihrer Teilnahme am Umzug präsent sein, sondern auch für Essen und Trinken im Narrendorf am Osianderplatz und in der Sansibar in der Gerberstraße sorgen.

Zudem steht ein weiteres, besonders schönes Ereignis an: der 25. Ball der Kleinen Vereine in der Neuen Tonhalle am Fasnet-Samstag, für den die Ballregie und viele Akteure tatkräftig in den Vorbereitungen stecken.