Villingen-Schwenningen 2017 beginnt Singen zur Marktzeit

Jakobus-Pfarrei Niedereschach: "Essen und Genießen wie Martin Luther" kann man am 11. November, 19 Uhr, in der evangelischen Kirche in Niedereschach. Über die "Nacht der Freiheit", eine zentrale Veranstaltung des Kirchenbezirks zum Reformationsjubiläum am 12. Mai, informierte Pfarrer Peter Krech.

Markus-Pfarrei: Der Kirchengeschichtler Volker Leppin referiert zum Thema "Martin Luther ist nicht vom Himmel gefallen" am 28. Oktober, 19.30 Uhr, im Gemeindehaus an der Heidelberger Straße. Am Sonntag, 6. November, 18 Uhr, findet in der Markuskirche ein Abendgottesdienst zum Thema "Abendzeit – Zeit für Frieden – Zeit für Schalom" statt.

Lukas-Pfarrei: Der erste Jungschar-Kindernachmittag findet am Montag, 31. Oktober, im Gemeindezentrum an der Sperberstraße statt.

Johannes-Pfarrei: Die Johannes-Werkstatt tritt wieder mit einem Stand auf dem Villinger Weihnachtsmarkt auf. Im Rahmen des Zähringer Narrentreffens wird am 29. Januar ein ökumenischer Festgottesdienst mit den Dekanen Fischer und Rüter-Ebel im Münster gefeiert. Der Weltgebetstag wird am 3. März in der Johanneskirche gefeiert.

Paulus-Pfarrei: Gemeinsam mit der Markus-Pfarrei wird am Sonntag, 30. Oktober, zu einem Gottesdienst mit Pfarrer Alfred Moto-Poh aus Kamerun in die Versöhnungskirche in Marbach eingeladen.