Villingen-Schwenningen 2,9 Prozent mehr Straftaten im Kreis

Schwarzwald-Baar-Kreis. Straftaten, begangen von Asylbwerbern sorgten für einen Anstieg. Insgesamt 9037 Straftaten wurden 2016 im Kreis gezählt ."Obwohl Donaueschingen nicht die größte Stadt ist, sind die Häufigkeitszahlen deutlich höher", sagte Regele bei der Vorstellung der Kriminalitätsstatistik für den Schwarzwald-Baar-Kreis im Landratsamt. Die Zunahme der Straftaten gegenüber dem Vorjahr liegt bei 29 Prozent. 1541 Straftaten wurden begangen. In VS gab es im gleichen Zeitraum nur 0,2 Prozent Steigerung, (aber 4496 Straftaten), in Bad Dürrheim eine Zunahme um 4,6 und in St. Georgen eine Steigerung um 1,7 Prozent. Allerdings, so schränkte Regele im Gespräch mit Landrat Sven Hinterseh ein, seien es Straftaten, "bei denen die Bevölkerung nicht tangiert wird." Und zwar vor allem Diebstahl, Ladendiebstahl und Körperverletzungen. Genauso wie in Meßstetten sei die Kriminalität durch die Erstaufnahmestelle in die Höhe gegangen. "Es ist ein Phänomen, wenn viele Asylbewerber auf einer Stelle zusammenkommen, dann gibt es an dieser Stelle mehr Straftaten. "

Das Landratsamt habe sich, sagte Hinterseh, dafür eingesetzt, "dass eine Stadt wie Donaueschingen von einer Erstaufnahmestelle entlastet wird." Doch Entlastung werde wohl bis 2019 nicht in Sicht sein. Außerdem ist Landrat Hinterseh angesichts der weltpolitischen Veränderungen darauf eingerichtet, dass es erneute Flüchtlingswellen geben könnte.Die Aufklärungsquote liegt mit 62 Prozent im Kreis etwas unter der im gesamten Präsidiumsbereich (63,4 Prozent), aber auch unter der in Donaueschingen (71,4 Prozent) und in Bad Dürrheim (64,5 Prozent).Während es bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, Taschendiebstahl und Wirtschaftskriminalität sowie Autodiebstählen einen deutlichen Rückgang gab, haben andere Delikte zugenommen. Um 162 Prozent gestiegen sind Diebstähle von und aus Automaten, um 86 Prozent die Straftaten gegen das Aufenthaltsgesetz, beziehungsweise Asylverfahrensgesatz. Gefährliche und schwere Körperverletzung sowie Computerkriminalität ereigneten sich ebenfalls öfters als im Vorjahr. Bei der Häufigkeitszahl, die die Kriminalitätsbelastung beschreibt, liegt Donaueschingen am höchsten, gefolgt von Bad Dürrheim.

Zu Beginn des Gesprächs hatte Regele erklärt, dass Baden-Württemberg 2016 das sicherste Bundesland gewesen sei. "Von zwölf Präsidien im Land ist das Polizeipräsidium in Tuttlingen das mit der geringsten Kriminalitätsbelastung", sagte der Präsident. Auch die Aufklärungsquote ist am höchsten. Einen Zuwachs gab es 2016 bei der Straßenkriminalität, vor allem wegen der Straftaten in Bad Dürrheim (plus 16,7 Prozent) und Donaueschingen (plus 24,6 Prozent). Eine Zunahme um 93 Prozent gibt es bei gefährlichen Körperverletzungen in Donaueschingen, während diese in Bad Dürrheim um 45 Prozent rückläufig sind. Immerhin sind die Aufklärungsquoten in Donaueschingen, Bad Dürrheim und St. Georgen auch hoch. 73 Fälle von Gewalt gegen Polizeibeamte gab es im vergangenen Jahr im Kreis, 34 von ihnen in VS.