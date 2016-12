VS-Villingen. Ein laut herumschreiender Mann in der Rietstraße in Villingen ist am Dienstagnachmittag Anlass für das Einschreiten einer Streife des Polizeireviers Villingen gewesen. Die eintreffenden Beamten erteilten dem Mann einen Platzverweis, dem er nicht nachkam. Daraufhin wurde der zudem wild gestikulierende und herumspringende 19-Jährige in Gewahrsam genommen. Auf dem Polizeirevier beruhigte er sich jedoch schließlich und konnte nach kurzer Zeit wieder entlassen werden.