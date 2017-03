Donaueschingen. Am Donnerstagabend, kurz vor 18 Uhr, sollte ein 19-jähriger Fiat-Punto-Fahrer auf der Lehenstraße von der Polizei kontrolliert werden. Der junge Mann gab beim Erkennen des Streifenwagens Gas, bog nach links in die Elisenstraße ab und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit entgegen der Einbahnstraße in Richtung Kronenstraße. Hierbei wurde der Punto-Fahrer auch von zwei jungen Männern gesehen, die zu Fuß auf der Elisenstraße unterwegs waren. Nun sucht die Polizei Zeugen. Insbesondere die beiden jungen Männer, aber auch andere Zeugen, werden gebeten, sich mit der Polizei Donaueschingen (0771/837830) in Verbindung zu setzen.