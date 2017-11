In der Erzbergerstraße beim Bahnhof ist es am Sonntag gegen 19.30 Uhr zu einer Festnahme einer 19-Jährigen gekommen. VS-Schwenningen. Diese hatte zunächst auch die Polizei über Notruf herbeigerufen, da sie mit einem ihr bekannten 23-jährigen Mann Streit hatte. Die Polizei traf auf die sehr aufgebrachte junge Frau, die sich nicht beruhigen ließ und auf den 23-Jährigen losging. Die Beamten hinderte sie an ihrem Vorhaben und legten ihr Handschellen an. Die Frau wehrte sich mit Händen und Füßen und musste mit einfacher körperlicher Gewalt festgenommen werden. Eine Polizeibeamtin wurde hierbei leicht verletzt. In der Jackentasche der renitenten Frau wurde eine geringe Menge Betäubungsmittel gefunden.