Villingen-Schwenningen Täter stößt mit Baseballschläger zu

Villingen-Schwenningen. Zwei Täter haben in der Nacht auf Sonntag einen 16-jährigen Fußgänger in der Roggenbachstraße in Villingen ausgeraubt. Die Polizei teilte jetzt Einzelheiten mit. Die Tat sei gegen 23.20 Uhr von zwei Tätern gegenüber des Hundeplatzes begangen worden.