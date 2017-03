Villingen-Schwenningen 16-Jährigen bedroht und ausgeraubt

Eine sofort durch die Polizei eingeleitete Fahndung nach den beiden Männern blieb ergebnislos. Die Pistole und das Messer konnten später auf Höhe der Tonhalle am Brigach-Ufer in der Schwedendammstraße aufgefunden werden. Bei der Pistole handelt es sich um eine "Softair-Waffe".

Die beiden Räuber werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: Männlich, rund 1,70 Meter groß, schwarze Maske, dunkle Winterjacke, schwarze Jeans. Er sprach relativ gut Deutsch und kommunizierte mit dem zweiten Täter vermutlich in arabischer Sprache. Stimmlich klang dieser Räuber zwischen 15 und 17 Jahren alt.

Täter 2: Männlich, rund 1,80 Meter groß, schwarze Maske, grüne Winterjacke. Vor der Tat trugen beide Räuber Basecaps.

Zeugen werden dringend gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Villingen unter der Telefonnummer 07721/601-0 in Verbindung zu setzen. Besonders relevant wären dabei Beobachtungen in der Zeit zwischen 23 Uhr und 23.25 Uhr im Bereich der Villinger Südstadt (speziell Kino Blueboxx, Herdstraße, Laiblestraße), sowie ab 23.25 Uhr der Raum des Fluchtwegs der beiden unbekannten Täter (Roggenbachstraße vermutlich in Richtung Schwedendammstraße).