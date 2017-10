Villingen-Schwenningen 14 Bands rocken in Fabrikationshalle

VS-Villingen. 14 Bands werden an zwei Tagen in der Halle der Firma Münch in der Goldenbühlstraße in Villingen auftreten. Tickets kann man bereits im Soundservice, dem Plattenladen von Gunnar Frey, in der Färberstraße im Vorverkauf erstehen.

Mit keiner anderen Veranstaltung lässt sich das D.I.Y.-Festival vergleichen. D.I.Y. steht für "Do it Yourself" – einem der Leitsprüche der aus der Punkkultur entstandenen Szenen.

Seit mehreren Jahren organisieren die Jungs von der Villinger Power-Violence-Kultband "Corrosive" und dem Freundeskreis rund um die Band das Musikfestival. Dieses Jahr wird es sogar auf einen zweiten Tag ausgeweitet.