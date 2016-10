Villingen-Schwenningen 13 Fälle in zwölf Tagen

In den vergangenen zwölf Tagen sind insgesamt 13 Zigarettenautomaten im Großraum Villingen-Schwenningen den Tätern zum Opfer gefallen. Allein acht Fälle sind es im Stadtgebiet. So wurde unter anderem je ein Automat in der Sperberstraße, Ecke Kopsbühl, Auf der Wanne, Goldenbühlstraße Wilhelm-Jerger-Straße und in der Siederstraße gewaltsam geöffnet.

In allen Fällen machte sich der oder die Täter vermutlich nachts an den Automaten zu schaffen und entwendete das Münzgeld. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 30 000 Euro. Wie viel Geld darin enthalten war, darüber macht die Polizei keine genauen Angaben. "Das ist sehr unterschiedlich. Generell ist es so: Wenn es dem Täter gelingt, einen Automaten zu öffnen, dann macht er auch Beute", meint Kalmbach.

Schwerpunkt der Automatenaufbrüche ist der Stadtteil Villingen mit allein sechs Delikten, wie Kalmbach nachgeprüft hat. Die Vorgehensweise sei ebenfalls die gleiche, was auf den gleichen Täter schließen lässt. So seien die Automaten mit schwerem Brechwerkzeug wie beispielsweise Geißfüßen brachial aufgehebelt worden. Ebenso verbindet die Taten, dass sich die jeweiligen Automaten alle draußen befanden und frei stehend waren.