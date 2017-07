Villingen-Schwenningen 127 Absolventen verlassen die IHK-Akademie

127 Absolventen, Dozenten, Freunde und Angehörige feierten in festlichem Rahmen den erfolgreichen Abschluss. "Ein Erfolg, über den sich auch die regionale Wirtschaft freuen darf", wie Ulrike Bleh, Leiterin der IHK Akademie, betonte. Genau dies hob in seinem Grußwort auch Landrat Sven Hinterseh hervor: "Die frisch gebackenen Absolventen sind eine wichtige Stütze der Wirtschaft." Hinterseh zollte seinen Respekt vor der Leistung, die Weiterbildung in der Freizeit absolviert zu haben.