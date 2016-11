Villingen-Schwenningen 125-jähriges Bestehen soll gebührend gefeiert werden

Weil Absprachen und gute Koordination das Zusammenwirken erleichtern, sind diese Ortsgruppen zweimal im Jahr zu einem Treffen eingeladen: Während im Frühjahr bei der Gau-Vertreterversammlung die Bilanz im Vordergrund steht, dient die Herbsttagung eher der Planung und der perspektivischen Diskussion. Traditionell findet dieses Treffen statt, dieses Jahr in Spaichingen. Die Fachwarte – die regional Verantwortlichen für Naturschutzaufgaben, Wanderwege-Unterhaltung, Wanderpläne und kulturelle Zielsetzungen – konnten berichten, dass die für 2016 ins Auge gefassten Ziele weitgehend erreicht worden sind.

Die Vorhabenliste fürs nächste Jahr ist im Jahresprogramm zusammengefasst, das in gedruckter Form erscheint. Mit seinem reichhaltigen Angebot leistet der Heuberg-Baar-Gau nach Einschätzung des Gauvorsitzenden Klaus Butschle hier Mustergültiges. Im üppigen Terminreigen ragt 2017 das 125-jährige Bestehen des Gaues heraus. Im Ringen um eine angemessene Feier zu diesem Geburtstag haben Gauführung und Ortsgruppen bei dieser Herbsttagung Einvernehmen erzielt: Am 3. November wird in der Schlosshalle in Wurmlingen gefeiert,

Zur Planung eines ansprechenden Programms hat sich ein Gremium gebildet.