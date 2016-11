Villingen-Schwenningen 125 Aussteller dabei

Villingen-Schwenningen. Bald funkelt, leuchtet und duftet es herrlich weihnachtlich in den Innenstädten von VS. Denn dann öffnen die Weihnachtsmärkte, in Villingen vom 25. November bis 4. Dezember auf dem Münsterplatz, in Schwenningen in der Muslen vom 9. bis zum 18. Dezember. Beide Märkte sind täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet.