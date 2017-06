Villingen-Schwenningen 123 Realschüler bestehen die Prüfung

VS-Villingen. Am Montag und Dienstag absolvierten die Schüler die fächerübergreifende Kompetenzprüfung und die mündliche Prüfung unter Vorsitz von Realschulrektor Gerhard Lauffer von der Realschule Donaueschingen. Die jungen Leute stellten sich an den beiden Prüfungstagen den Fachausschüssen in der fächerübergreifenden Kompetenzprüfung und in der mündlichen Prüfung nach Wunsch der Schüler in Deutsch, Englisch und Mathematik.

Besonders erfolgreiche Absolventen erzielten Leistungen, die mit einem Preis oder Lob bedacht werden, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Preise und Lobe werden im Rahmen der Entlassfeier am 14. Juli im Franziskaner-Konzerthaus in Villingen übergeben.

Folgende Schüler haben die Prüfung bestanden: Klasse 10a: Melanie Bednarz, Milena Sara Benzing, Christian ­Martin Blank, Nina Burda, Dominik Butscher, Sven ­Dittmer, Jonas Glatz, Lilly Grießhaber, Andres Hall Hormigo, Lea Hergert, Manuel Hezel, Marcel Hirsch, Jonas Höllriegel, Hanna Rebecca Kaltenbach, Anthony Kolar, Tolga Peksert, Fabian Peter, Lea-Marina Reger, Robin Rehm, Endre Scherer, Jan Schmidt, Stefan Schön, Jannik Seeburger, Jonathan Elias Storz und Nora Marie Wehrle.