Villingen-Schwenningen 1200-Jahrfeier: Identität der Stadt

Das Jubiläumsmotto "Aufbruch 817 – 2017. Wege in die Zukunft" nehmen Anita Auer, Leiterin der städtischen Museen, und ihre Mitstreiter zum Anlass, die Geschichte von Schwenningen, Tannheim und Villingen nach Gemeinsamkeiten und Gegensätzen zu durchforsten. Im Mittelpunkt steht jedoch nicht die Stadtgeschichte, sondern die Frage, wie sich die Stadtteile selbst sehen und wie sie die anderen wahrnehmen.

Eine wichtige Rolle nehmen die Ansichten der Einwohner ein, die Sabine Dietzig-Schicht zusammenträgt. Die Kulturwissenschaftlerin begibt sich in den nächsten Wochen gemeinsam mit Mitgliedern des Freundeskreises der städtischen Museen auf Spurensuche in den Stadtteilen, spricht die Menschen an und fragt nach ihren Einstellungen "Ich möchte herausfinden, ob die geografische Abgrenzung zwischen den Stadtteilen zur Identität beiträgt, ob sich die einzelnen als VSler, Villinger oder Schwenninger fühlen", erzählt sie. Da sei die Doppelstadt mit ihren Wurzeln in Baden und Württemberg, dem Schwarzwald und der Baar, dem Wald und dem Moor, ein spannendes Feld, freut sich Sabine Dietzig-Schicht auf das Projekt, bei dem sie als freie Mitarbeiterin mitwirkt. Als gebürtige Lörracherin, die seit vier Jahren in der Doppelstadt wohnt, gehe sie mit Abstand an die Befragung und deren Auswertung heran.

Schon bei einem ersten Aufruf über Facebook gingen die unterschiedlichsten Reaktionen ein: Sie reichen von "In Villingen geboren und ich liebe mein Städtle" über "In Schwenningen geboren und da ist mein Herz" bis zu "Wohne in Schwenningen. Arbeite in Villingen und schätze die Vorteile beider Stadtteile und deren Bewohner. Ich bin VS-lerin und bin das gerne". Die Bürgerbeteiligung weitet sie nun mit den Interviews aus, die Eingang in die Sonderausstellung finden.