Villingen-Schwenningen 1200 Jahre Tannheim – Grund zu feiern

VS-Tannheim. Alles hat gepasst und auch das Wetter hat sich unter die Gratulationsgäste gemischt. "Es hat Spaß gemacht, mit Euch zu planen und es umzusetzen", bedankte sich Ortsvorsteherin Anja Keller auf dem zum Festplatz umgestalteten Schulhof beim Festausschuss, den Vereinen und Helfern, die das Fest erst ermöglicht hatten.

Auch Oberbürgermeister Rupert Kubon war in bester Jubiläumslaune. Er erinnerte daran, dass die drei relativ nahe beieinander liegenden Orte zwar gleich alt sind, es aber bis in die jüngste Zeit durch staatliche Grenzen nicht immer einfach war, problemlos von einem Ort in den anderen zu kommen, so wenig wie nach Tannheim an der Iller oder in Tirol, die als Gäste nach Tannheim im Schwarzwald kamen.

Der Fassanstich wurde in Gemeinschaftsarbeit von Ortsvorsteherin Keller und OB Kubon vorgenommen. In solchen Dingen habe sie noch nicht die Erfahrung wie der OB, erklärte Anja Keller, er solle doch etwas behilflich sein. So hielt der OB den Zapfen und die Ortsvorsteherin schlug zu. Es hat auf Anhieb funktioniert, es gab keine blauen Finger, wie von einigen Umstehenden befürchtet wurde, und mit einem kleinen Nachschlug sorgte Kubon auch dafür, dass das Ding richtig fest mit dem Fass verankert war.