Villingen-Schwenningen 114 Aussteller bei neuer Fachmesse

Die erste Auflage der neuen Fachmesse zeige sich als beeindruckender Erfolg. 114 Aussteller auf Anhieb zu bekommen, sei ein wichtiges Signal, meinte Oberbürgermeister Rupert Kubon bei der Eröffnungsfeier. Dies liege einerseits an der hochprofessionellen Messegesellschaft und andererseits daran, dass das Oberzentrum in der Region ein Dreh- und Angelpunkt der Dreh- und Zerspanungsindustrie sei. In 800 Unternehmen dieser Branche seien 10 000 Menschen in der Region beschäftigt. Damit weise der Schwarzwald-Baar-Kreis die stärkste Konzentration dieser Branche in ganz Deutschland auf. Da derzeit ein enormer dynamischer Veränderungsprozess in diesem Bereich festzustellen sei, sei es für die Automobilzuliefererindustrie um so wichtiger, sich gut aufzustellen.

Im Augenblick stehe zudem noch die Elektromobilität im Fokus. Kubon ist sich sicher, dass Unternehmer das richtige Fingerspitzengefühl mitbringen, um zu bestehen.

Die Messeleitung will mit den Dreh- und Spantagen Südwest an die 2015 letztmals in den Messehallen stattgefundenen "Turning Days" anknüpfen, die "für uns unerwartet, da erfolgreich" abgewandert sind, sagte Messe-Betriebsleiterin Patricia Leppert. Die neue Messe sei nun ein eindrucksvolles Zeugnis von der Bedeutung der Region.