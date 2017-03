Villingen-Schwenningen 1000 Euro Belohnung ausgesetzt

Neben einigen derben Kommentaren, die zum Teil drastische Konsequenzen für den Täter fordern, sehen viele die Lösung in einer erweiterten Videoüberwachung. Angesichts der rechtlichen kritischen Situation sah Besitzer Berkay Çolakoglu aber vorerst von weiteren Kameras auf dem Grundstück ab.

Einen Anreiz, Hinweise zum Täter zu liefern, bietet derweil Jochen Lehmann, Geschäftsführer bei Epona GmbH in Villingen – er setzt für sachdienliche Hinweise eine Belohnung von 500 Euro aus. "Als Hundebesitzer musste ich da nicht lange überlegen", erzählt Lehmann, der selber einen Golden Retriever namens "Da Vinci" hat. Die Nachricht hätte sich bei den Hundebesitzern, insbesondere in der Südstadt, "wie ein Lauffeuer verbreitet". "Es ist einfach traurig, wenn man seinen Hund nicht mehr frei herumlaufen lassen kann – deshalb will ich die Suche nach dem Täter unterstützen."

Ein weiterer Facebook-Nutzer hat zudem weitere 500 Euro Belohnung angekündigt, so dass sich die Summe nun auf 1000 Euro erhöht hat. Trotzdem gibt es bislang keine Hinweise, wer für die Taten verantwortlich sein könnte. Beim Besitzer von Pascha hofft man also weiterhin darauf, dass man in der Südstadt die Augen offen hält.