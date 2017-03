Villingen-Schwenningen Medienfestival mit einem Feuerwerk eröffnet

Schönheit der Natur lässt Zuschauer staunen

Es sind die Menschen und ihre Geschichten, die unsere Doppelstadt so einzigartig machen. Beeindruckende, nennenswerte, interessante und auch renommierte Bürger hat VS im Gepäck – sei es das Kunsthandwerk, den Sport, den Journalismus, die Kultur und vieles mehr.

"100% VS – Episode 5" gab gestern schon den ersten Eindruck, wie vielfältig das pulsierende Leben in der Stadt in einer AV-Produktion dargestellt werden kann. Das ein oder andere bekannte Gesicht war zu sehen. Die Schönheit und Vielfalt der Natur ließ die Zuschauer nur so staunen auf der riesigen Leinwand mit einer Fläche von rund 110 Quadratmetern. Und alles in bester Bildqualität, erstmals von einem einzigen 4K-Hochleistungsbeamer projiziert. Michael Hoyer wurde bei dieser Produktion bildgewaltig von Profifotograf Michael Kienzler unterstützt. Dieser ist nicht nur bei den Olympiaden oder bei Fußballereignissen weltweit im Einsatz, sondern hat auch den scharfen Blick in der Heimat, im Städtle VS.