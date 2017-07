Villingen-Schwenningen 100. Treffen steht im Herbst an

Bereits im August gibt es aber ein Wiedersehen. Am 26. und 27. August sind die Angler aus Pontarlier in Villingen eingeladen. Zusammen wollen sie die 100. Begegnung groß feiern. Ein Empfang im Rathaus der Stadt VS und viele andere Besonderheiten stehen auf dem Programmm. Begleitet werden die französischen Angler im Spätsommer von einer offiziellen Abordnung der Stadt Pontarlier, die aufgrund der Einladung der Stadt VS an der Angler-Partnerschaftsfeier teilnehmen wird.

Seit 1967 treffen sich die beiden Vereine zweimal pro Jahr. Viele Kontakte und Freundschaften, auch auf privater Ebene, sind entstanden. Das gemeinsame Hobby und die Freude an der Natur spielen eine große Rolle beim intensiven Austausch. Für die Anglergesellschaft Villingen startet nach den Feierlichkeiten Ende August schon die Vorbereitungsphase für das nächste Fest. 2019 feiern sie das 100-jährige Vereinsbestehen.