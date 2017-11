Villingen-Schwenningen 100 000 Kunden strömten schon zu XXXLutz

Das befürchtete Parkchaos in der Anfangsphase sei indes ausgeblieben. Das liegt auch an den zusätzlichen Parkplätze, die das Unternehmen in der Umgebung zur Verfügung gestellt hat. "Die zusätzliche Parkflächen wurden bis Mitte November angemietet und eingeplant. Danach stehen dauerhaft etwa 600 Parkplätze direkt am Einrichtungshaus zur Verfügung", so Volker Michels. Diese würden aus Sicht des Unternehmenssprechers für das Normalgeschäft ausreichen.