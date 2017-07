Video-Aktion Wasenhit 2017 - Wir bringen euch ins Festzelt

Denn wir haben - in Kooperation mit der Fürstenberg Brauerei - für euch einen der begehrten Tische reserviert - und damit nicht genug. Das sind unsere Preise:

1. Preis: Ein Tisch im Fürstenberg Festzelt für 10 Personen inklusive 2 Bier und 1 Hendl-Gutschein pro Person am 3. Oktober 2017 (Feiertag)

2. Preis: Eine Brauereiführung inklusive Vesper für 6 Personen bei der Fürstenberg Brauerei in Donaueschingen

3. Preis: Ein Gutschein über 25 Euro, einzulösen im Fürstenberg-Shop

4. und 5. Preis: Je ein Fürstenberg Premium Pilsener 5 Liter Party Fass

Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, muss aber auch etwas dafür tun – und zwar über das Leservideo-Formular ein Video hochladen, in dem die Teilnehmer ihren persönlichen Wasenhit 2017 natürlich im Dirndl oder in der der Lederhosn zum Besten geben.

Gelegenheit zum Üben gibt es bei den zahlreichen Veranstaltungen in den Bierzelten unserer Region. Seien es die Dirndlknacker oder die Dorfrocker.

Ob allein, mit Freunden oder der Familie ist ganz egal. Singt einfach euren Lieblings-Gassenhauer. Wichtig dabei nur, die Tracht. Seid kreativ, seid lustig!

Der Hauptpreis wartet auf euch. Und los geht's, wir freuen uns auf eure Beiträge...

Die Beiträge könnt ihr uns ganz bequem über unser Formular zukommen lassen.

Bitte das Video im Querformat hochladen und im Formular im Textfeld eure Adresse hinterlassen.

Das Mindestalter der Teilnehmer ist 18 Jahre. Teilnahmeschluss ist am Freitag, 1. September 2017.