Verlosung Zu gewinnen: Träume unterm Sternenhimmel

Das Schlaf-Domizil in freier Wildbahn steht geschützt am Waldrand in Alleinlage auf einem Privatgrundstück. Es ist gemütlich eingerichtet mit einem großen Doppelbett, welches eine unvergessliche Nacht garantiert.

Ein paar Meter neben dem Zelt stehen ein hochwertig ausgestattetes Badezimmer sowie ein Gartenhaus, in welchem die Speisen und Getränke untergebracht sind. Dort findet sich alles, was man für einen glamourösen und entspannten Aufenthalt benötigt.

Die Übernachtungen in einem "Bubble Tent" können nicht gebucht, sondern nur gewonnen werden. Der Schwarzwälder Bote verlost als offizieller Medienpartner von Ferienland Schwarzwald fünf exklusive Übernachtungen im Kugel-Zelt. Die Termine sind Montag, 7. August, Mittwoch, 9. August, Freitag, 11. August, Samstag, 12. August, und Montag, 14. August.