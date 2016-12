Verlosung Tickets gewinnen für Wild Wings vs. Grizzly Adams Wolfsburg

Deutschland

Dax-Rally verliert ihren Schwung

Nach der jüngsten Rally haben es die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch vor Weihnachten ruhiger angehen lassen. Der Dax stand am Nachmittag knapp mit 0,06 Prozent im Minus bei 11 457,43 Punkten, bewegte sich damit aber weiter auf seinem höchsten Niveau seit August 2015.