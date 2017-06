Unterreichenbach Neuer Wirt in der Flößerstube

In Unterreichenbach wagt er sich ein Stück weit auf Neuland. In der "Flößerstube" hält er auch eine kleine Speisekarte mit deutschen und asiatschen Gerichten bereit. Für die Küche ist seine Frau zuständig, Etwa 60 Sitzplätze hat das Lokal, das in einen Raucher- und in einen Nichtraucherbereich eingeteilt ist. Dazu kommt eine kleine Ecke im Freien.

Dass sich in dem Lokal zuletzt etwas getan hat, das ist in Unterreichenbach nicht unbemerkt geblieben. "Wann wird endlich wiedereröffnet", ist Cerno nicht nur einmal gefragt worden. Am Samstag ist es so weit.