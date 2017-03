Unterreichenbach Hobby zum Berufgemacht

2011 entstand das Gemeinschaftsprojekt "Ist das Liebe oder kann das weg", eine musikalisch-komödiantisch erzählte Liebesgeschichte, die Sebastian Schnitzer mit seiner Cousine zwischen Bodensee und Köln sicherlich schon 30 Mal gespielt hat, unter anderem im Theater am Turm. Morgen Abend zeigen sie es erneut auf der Freiburger "Alemannischen Bühne" und am 28. und 29. April im Villinger "Rollmops-Theater". "Wir haben schon als Kinder gerne Theater gespielt, am liebsten Märchen. Das Sofa war unsere Bühne. Sie war immer die Prinzessin und ich alle anderen", erinnert sich Sebastian Schnitzer lachend.

Auf dem Zeitstrahl seiner Musik- und Schauspielkarriere einige Jahresstriche früher war da auch noch die Band "Mofarocker", die während des Studiums entstand. Seinen Abschluss machte der Vollblutmusiker zum Thema "Schlagerjazz", ein Genre, das er selbst erfunden hat. Denn er sagt: "Peter Alexander hat doch genauso gesungen". Das ungewöhnliche Thema brachte ihm die volle Punktzahl ein und die Motivation zu "Man(n) singt deutsch", was er zunächst als Soloprogramm kreierte. Seit 2008 gehört sein wie er aus Villingen stammender ehemaliger Studienkollege Fabian Huger dazu. Wenn Sebastian Schnitzer einmal "so richtig Dampf ablassen" will, dann tritt er als Rock’n’Roller mit seiner Band "Billy Bob & The Buzzers" auf. Am 19. Mai eröffnet die Combo das zweitägige "City Jamboree" in Donaueschingen.

Damit nicht genug ist Schnitzer einmal im Monat mittwochs als Diner-Pianist im Villinger "Schlachthof" anzutreffen, er ist Teil der "Black Forest All Stars", die am 11. Mai in der Donaueschinger Hofbibliothek auftreten, und er erteilt Klavierunterricht in der Musikstadt. "Irgendwas geht immer", sagt er. 2012 schrieb er ein Theaterstück zur 1250-Jahrfeier seiner Heimat Nordstetten und spielte selbst mit. Er schreibt Filmmusiken im Auftrag von Kurzfilmern und entwickelt immer wieder neue Projekte. "Ich habe keinen Plan, es ergibt sich einfach", sagt er in der Künstlern eigenen Unbekümmertheit. Als er vor drei Jahren den Kulturpreis des Schwarzwald-Baar-Kreises gewann, erfüllte er sich mit dem Preisgeld als Anzahlung einen Traum: ein neues Klavier.

Schnitzer hat sein Hobby zum Beruf gemacht und doch gibt es auch ein Leben außerhalb von Tasten und Notenschlüsseln. In dem fotografiert er gerne, liebt sein Mountainbike und reist mit seiner Frau am liebsten nach Australien oder Neuseeland.