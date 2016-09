Unterreichenbach Flower-Power-Outfit zu sehen

"Nicht so superschnell wie 2015, aber auch dieses Jahr wieder tolle Fights an der Spitze", resümierte Carlo Burkhardt. Der sportliche Leiter des Veranstalters "Maroder Asphalt" registrierte 165 Ziel-Durchfahrten in vier unterschiedlichen Kategorien mit "Fabelzeiten bei den E-Bikes, schrillen Klappradlern und einem spektakulären Tretlagerbruch". Deutlich angestiegen war die Anzahl der mit einem E-Bike fahrenden Radler von drei im Vorjahr auf 13 im Alter von 14 bis 63 Jahren.

Noch vor dem Start stellten sich vor allem die Klapphill-Fahrer einer Registrierung besonderer Art. Entsprechend der nostalgischen Variante des Drahtesels aus den 1970er- und frühen 1980er-Jahren mit 20-Zoll-Reifen waren die Teilnehmer vor allem in Flower-Power-Outfit zum Rennen auf der 3,63 Kilometer langen Strecke angetreten. Nicht nur die Sonnenblume auf dem Gepäckträger brachte eine Zeitgutschrift. "Außerdem wiegen wir die Teilnehmer", sagte Burkhardt. Als Grundlage wurde ein Gewicht von 60 Kilogramm bei Frauen und 70 Kilogramm bei Männern genommen. Abweichungen zogen Gutschriften oder Aufschläge nach sich.

Schultes gibt Startschuss