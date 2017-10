Unterreichenbach Durch Klapprad Berg bezwingen

Unterreichenbach/Grunbach (wk). Zwischen Unterreichenbach und Grunbach gibt es am Sonntag, 8. Oktober, wieder ein Bergzeitfahren. Dabei gehen Fahrradfahrer verschiedener Kategorien an den Start. So ist gegen 12.30 Uhr der Start der "Klapphill World Challenge" am Bahnhof in Unterreichenbach angesagt. Ziel ist die Eichberghalle in Grunbach. Die Strecke ist mehr als 3,5 Kilometer lang. Die Fahrradfahrer überwinden 322 Höhenmeter.