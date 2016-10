Unterreichenbach Carsten Lachenauer tritt wieder an

Das alles ist kein Selbstzweck. Immer wieder höre er von neu zugezogenen Bürger, wie schnell sie in Unterreichenbach Fuß fassen. Das alles trägt dazu bei, dass die Gemeinde an der Grenze zum Enzkreis im Gegensatz zu vielen anderen ländlichen Kommunen nicht unter rückläufigen Einwohnerzahlen zu leiden hat. Im Gegenteil: Sowohl bei den Zuzügen als auch bei den Geburten steht ein Plus.

Die Infrastruktur zu erhalten und, wo es geht und notwendig ist, auszubauen, darin sieht der Unterreichenbacher Bürgermeister seine wichtigste Aufgabe. Für viel mehr, so verweist er auf die Finanzschwäche der Gemeinde, sei kein Geld da. Schon allein wegen der topografischen Lage seien der Erschließung von Gewerbe- und Neubaugebieten Grenzen gesetzt.

Immerhin sei dafür in das Interkommunale Gewerbegebiet, das zusammen mit Schömberg und Engelsband erschlossen worden ist, nach anfänglichen Schwierigkeiten so richtig Schwung gekommen.