Unterreichenbach Carsten Lachenauer bleibt Bürgermeister

706 Bürger hatten auf dem Stimmzettel ein Kreuzchen gemacht, gültig waren 695 Stimmen. Nach der Auszählung informierte der stellvertretende Bürgermeister Walter Hauff darüber. "Ich freue mich und danke allen Mitstreitern in unserer Gemeinde", so Lachenauer und verwies in diesem Zusammenhang auf die Unterstützung aus den Vereinen, seinem Umfeld und vor allem seiner Ehefrau Alexandra. Nicht vergessen wollte der Bürgermeister die Mitarbeiter im Rathaus: "Viele helfende Hände haben mir das Amt leicht gemacht." Auch die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat sei toll, merkte er an. "Eine Gemeinde funktioniert nur im Zusammenspiel", so Lachenauer.

Etliche Bürger sowie Bürgermeisterkollegen waren bei der Bekanntgabe des Ergebnisses im evangelische Gemeindehaus gegenüber dem Rathaus anwesend.

Viele Gratulanten

"Es gibt nicht viele Bürgermeister in unserem Landkreis, die das schaffen", würdigte Sozialdezernent Norbert Weiser den beachtlichen Vertrauensbeweis. Darüber hinaus gratulierten die Bürgermeister Dietmar Fischer aus Bad Lirebenzell, Bastian Rosenau aus Engelsbrand und Steffen Bochinger aus Keltern sowohl in kommunalpolitischer Nachbarschaft als auch persönlicher Verbundenheit.