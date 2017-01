Unterreichenbach Bereits zahlreiche Projekte realisiert

Einsatz für die kleinen Gemeinden

Die Gemeinde sei ein wichtiger und schöner Bestandteil des Landkreises, so Riegger. Der Bürgermeister habe gute Vorstellungen zur weiteren Entwicklung und die Zeichen der Zeit erkannt. "Er wird nicht müde, dem Landkreis kritisch zu begegnen, setzt sich für die kleinen Gemeinden ein und blickt über die kommunalen Grenzen hinaus", hob der Landrat hervor. Zudem verwies er auf die Hilfe bei der Flüchtlingsunterbringung und den Fußballer Carsten Lachenauer in der Nationalelf der Bürgermeister. "Der Erfolg für die Gemeinde ist ihm wichtiger, als im Rampenlicht zu stehen", stellte Wildbergs Bürgermeister Ulrich Bünger, Vorsitzender des Calwer Kreisverbands des baden-württembergischen Gemeindetags fest. Gründlichkeit, Ausdauer und Fleiß bescheinigte er dem "guten und verlässlichen" Amtskollegen. "Mitmachen vor Ort ist eine Möglichkeit, Heimat zu erleben und zu gestalten." In diesem Sinne sei in Unterreichenbach viel bewegt worden. Bünger appellierte an den Gemeinderat und die Bevölkerung, sich das Privileg der kommunalen Selbstverwaltung nicht aus der Hand nehmen zu lassen.

Engagement unter Beweis gestellt

"Der Erfolg und das Erreichte ist ein Produkt dessen, was wir zusammen geleistet haben", so Lachenauer. Nicht zuletzt in den projektbezogenen Ausschüssen sei Kreativität und Engagement gezeigt worden.

"Unterreichenbach liegt mir am Herzen. Ohne sie alle wäre ich mit meiner Arbeit nichts. Ich habe die Hoffnung, dass wir die Gemeinde auch in den nächsten acht Jahren vorantreiben, um unsere Ziele zu erreichen", sagte der Schultes. Er zollte auch seiner Ehefrau Alexandra Lachenauer Wertschätzung. Zwar konnte sie wegen Erkrankung nicht dabei sein, doch helfe sie in seinem Wirken enorm mit. "Die Welt außen herum spielt immer mehr verrückt", so Lachenauer.