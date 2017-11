Unterreichenbach Alles für den Wintersport

Seit 20 Jahren veranstaltet der Ski- und Schwimmclub Schwenningen den Basar in der Messehalle, davor gab es verschiedene Ausstellungsräume, die aber nicht an die Räumlichkeiten der Messehalle herankamen. Alleine 4500 Artikel wurden bis 12 Uhr abgegeben, so Krauss. Es sei wieder alles für den Wintersport dabei, ob Snowboard, Ski, Schlitten, Winterkleidung für den Sport oder Helm und Skibrille, wobei auch die Schuhe zu den Rennern gehörten, fuhr er fort.

Viele Helfer standen bereit, um die potenziellen Kunden zu beraten. Der Abgeber der Artikel habe seine Preisvorstellung, die von den Mitgliedern und Helfern des Clubs vor allem auf die Technik geprüft werden. "Wir unterstützen und helfen bei der Preisvorstellung, mischen uns aber selten ein", betont er. Am Samstag wurde schon in der Halle alles aufgebaut, jeder Artikel erhalte eine Nummer, die auch der Verkäufer erhalte.

Ab 16 Uhr könne der Verkäufer schauen, ob der Artikel verkauft sei und sich das Geld aushändigen lassen, zehn Prozent vom Verkauf behalte der Verein als Vermittlungsgebühr. "Wir werden nicht reich, sind aber froh, wenn etwas in der Kasse bleibt", erklärt Krauss.