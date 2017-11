Unterkirnach Zwei Bands begeistern die Zuhörer

Die beiden Bands spielten mehrmals abwechselnd eine halbe Stunde, umgebaut werden musste nicht und Pausen für das Publikum gab es auch nicht. Mehr als drei Stunden wurde gerockt, mitgesungen und die Hände flogen in die Höhe. "Das ist toll hier", hörte man durchweg Lob und auch Verwunderung, dass man noch nie in Maria Tann war. "Diary Tale" mit Frontfrau Debora Vater, Gitarrist und Alleskönner Olaf Baumann und Jonas Weisser mussten zwar improvisieren, da ihr vierter Mann Björn Zibal erkrankt wart, doch hätten sie dies nicht verkündet, hätte es keiner gemerkt. Ob Purple Rain oder Dear Mr. President, das war dem Mann mit der roten Krawatte und den gelben Haaren im Weißen Haus gewidmet, oder Country Songs, ihre musikalischen Erzählungen, ließen sich sehr gut hören und auch oft mitsingen. "The awesome Ministers", die im Auftrag der guten Musik nach Maria Tann gekommen waren, hatten sich den großen Rock- und Pop-Klassikern der letzten 40 Jahre verschrieben. Sascha Happle (Gitarre, Gesang), Andreas Scheerer, (Cajon, Percussion, Gesang) und Sascha Spitz, (Gitarre Gesang), ließen es rocken mit Lay down sally, Sweet Alabama oder Rebel Yell von Billly Idol, Frontmann Sascha Spitz war der Meinung, das Publikum sollte aufrücken, so wurden die Partytische bis zur Bühne gezogen, dann ging es weiter.