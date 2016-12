Unterkirnach Zuschauer erleben Reise um die Welt

Christian Bausch, Vorsitzender des Musikverein, dankte den Jungmusikern für ihren Elan, er richtete seinen Dank auch an die Musiker der Hauptkapelle, die die Jugend unterstützten, und daher oft viermal in der Woche geprobt hatten.

Auch die Hauptkapelle reiste am Sonntagabend musikalisch durch die Welt, wobei sie auch die entlegensten Gegenden aufsuchten. Auf die Frage von Miriam Raspe an das Publikum, wer schon in der Antarktis gewesen sei, hob sich keine Hand. Dafür waren aber die Musiker musikalisch dort, wobei sich die Musik verlangsamte, so wie sich in der Kälte alles verlangsamt. Man konnte sich hineinfühlen, wie die Finger mehr und mehr erstarrten, da war ein Landschaftswechsel angesagt. An der Küste von Großbritannien mit "Sea Songs" taute die Kapelle wieder auf und spielte aufgeräumt und froh darüber, dass ihnen die Finger nicht abgefallen waren. "Jetzt hören wir etwas Balkan und etwas Orient, entscheiden Sie selbst, in welcher Region Sie sich gleich aufhalten wollen", kündigte Miriam Raspe, die alle Stücke selbst moderierte, an.

Zigeunertöne, Orientklänge ertönten, man sah die wirbelnden Füße auf dem Tanzboden vor sich und so manch ein Zuhörer wippte begeistert mit den Füßen mit. Die Kapelle erholte sich anschließend in lieblicher Waldlandschaft, durch die ein Bach plätschert, um anschließend mit viel Elan und Temperament die verschiedenen Kulturen und Stilrichtungen, die die Kapverdischen Inseln abwechselnd beherrscht hatten, aufleben zu lassen.

Vorsichtig bewegten sich die Musiker anschließend durch das sensible Great Barrier Reef vor Australien, um die geheimnisvolle Welt unter Wasser nicht aufzuschrecken. "Versuch’s mal mit Gemütlichkeit", brummte der Bär Balou, der mit Mogli auf dem Rücken den Urwald aufmischte und den kleinen Mogli vor den Gefahren, die im dichten Wald lauerten, zu beschützen. Da es der Kapelle in der Wärme gefiel, schauten sie sich auch noch in Brasilien um, spielten zu Trommelwirbeln und schauten sich anschließend den Mississippi an – hier allerdings mit einem Marsch, denn man wollte ja irgendwann wieder in Unterkirnach ankommen.

Viele Zugaben wurden von den begeisterten Zuhörern verlangt und gerne von Miriam Raspe und ihren Musikern gewährt. Christian Bausch bedankte sich nicht nur bei Helfern, die die Bewirtung übernommen hatten, er dankte auch Karin Quitt, die sich als Näherin 25 Jahre lang um die Kleidung der Musiker gekümmert hatte und sich nun zurückzog.