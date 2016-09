Unterkirnach Wo einst Romäus den Wald rodete

Davon kaufte sich Baptist Neugart das Hotel "Tanne" in Unterkirnach. Doch die allgemeine Krise in den 20er-Jahren verhinderte für Neugart dessen Glück mit dem Herbergs- und Fremdenverkehr.

Nun schilderte wohl der Lukas Schreiber in den 50er- und 60er-Jahren seinen Gästen immer mal wieder, dass der Breitbrunenhof die "Stammburg" der Neugarts und ihrer Sippschaft sei.

Und er behauptete wohl auch allen Ernstes, dass der Platz von einem der einst populärsten Villinger gerodet worden sei: von Remigius Mans, genannt Romäus. Und das um das Jahr 1500, als dort danach auch der erste Hof von Hans Nyuchart gebaut worden sei. Es gäbe gar Mauerreste des sagenhaften Hofes, der seinen Namen erhielt, weil einige Quellen in der ganzen Breite um diese "Insel" mitten im Wald auftraten. Nun mag man dem Riesen Romäus noch allerhand angedichtet haben – vielleicht auch, dass des Romäus’ Frau gar eine geborene Nyuchart war.

Spuren des Schwarzwälder Zweigs führen in den Villinger Stadtwald

Die Neugarts sind nun nicht nur in Villingen und Umgebung, sondern auch in Neuhausen eine wohl bekannte Sippe, wie auch in Tannheim und Pfaffenweiler. Sie kultivieren ihre Leidenschaft für Zusammengehörigkeit bei ihren jährlichen Treffen seit über 80 Jahren. Sie verstehen sich als Großfamilie, auch wenn sie sowohl in der Region wie auch weltweite verstreut leben.

Spuren des Schwarzwälder Zweigs der Neugarts führen jedoch immer wieder in den Villinger Stadtwald zum Breitbrunnenhof, der heute als Gasthaus bewirtschaftet wird. Einst war es ein Wald-Bauernhof, der die große Kinderschar der Neugarts kaum ernähren konnte. Und nicht zuletzt deshalb machten sich drei Brüder auf, um in der näheren Nachbarschaft ihr Glück zu suchen.

Sie fanden es Tannheim, Pfaffenweiler und eben auch in Neuhausen (dem sogenannten Hinter-Villingen), wo als ältester Ur-Ahn Josef Neugart (1752 bis 1836) gilt. Er war Vogt des alten Bauerndorfes Neuhausen, also ein von der Obrigkeit bestimmter Ortsvorsteher. Markus Neugart gehörte als Nachfahre in unsere Zeit, der mit drei Söhnen für einen dreifachen Zweig in Neuhausen sorgte.

Geschichte der Neugarts erzählt von Wanderschaft und Perspektiven

Alle Neugarts genießen ihre Jahres-Treffen in großen Runden: "Es sei gut, ab und zu über den Tellerrand und über Grenzen zu gucken." Das ist wörtlich gemeint. Denn seit der Wiedervereinigung ist auch ein enger Kontakt zum Familienzweig in Jena möglich.

Dorthin hatte es in den 1930er-Jahren einen Neugart verschlagen, der Arbeit suchte und bei Carl-Zeiss-Jena fand. Überhaupt erzählt die Geschichte der Neugarts immer wieder von Wanderschaft und der Suche nach Perspektiven und bestätigt, dass Migration seit Jahrhunderten zum gesellschaftlichem Wandel gehört.