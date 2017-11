Unterkirnach Wenn Braun und Braun sich treffen

Unterkirnach (hs). "Sie sind doch fast ein Grüner", lobt Martina Braun, Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg und Sprecherin des Arbeitskreises Ländlicher Raum der Grünen-Fraktion des Landtags, bei einem Treffen mit Bürgermeister Andreas Braun in seinem Haus im Marbental. Braun ist stolz darauf, in seinem Haus mit seiner Familie so gut wie autark, also unabhängig vom Stromkauf, zu leben. Im Sommer könne er autark leben, wenn die Sonne scheine, erklärt Braun, aber mit seinem Stromspeicher könne das Haus auch ohne Sonnenschein noch eine ganze Weile beheizt werden. "Es gefällt mir, dass Braun ganzheitlich und nachhaltig denkt", betont Martina Braun, die ihren landwirtschaftlichen Betrieb in Linach mit einer Photovoltaikanlage ausgerüstet hat.