Unterkirnach Was für ein stimmungsvolles Spektakel

Unterkirnach. Das komplette Wochenende ist Unterkirnach fest in Narrenhand – gestern Abend gab es zur Eröffnung des Narrentreffens ein überaus stimmungsvolle Spektakel: 33 Zünfte und Gruppen aus dem Schwarzwald waren angereist, um für einen kurzweiligen Nachtumzug zu sorgen. Angeführt von den Gastgebern – der Kieschtock Zunft Unterkirnach – schlängelte sich der närrische Lindwurm von der Tal- in die Hauptstraße. Begleitet von lautstarken Musikvereinen und Guggenmusiken zogen die Häßträger vorbei an mehr als tausend Zuschauern durch den Ort – zum Teil mit Fackeln, bengalischem Feuer oder Rauchbomben. Besonders in Acht nehmen, mussten sich dabei die weiblichen Narren am Straßenrand – denn die Hexen hatten (wie soll es auch anders sein) nur Schabernack im Kopf.

Anschließend ging es beim Zunftball in der Schlossberghalle und den Festzelten im Narrendorf bis in die frühen Morgenstunden rund. Heute und morgen folgen weitere Umzüge, das Fasnet-Kribble und die Narrenmesse in der St. Jakobus Kirche.

n Online Nachtumzug Weitere Bilder und Videos vom Umzug gibt es unter www.schwarzwaelder-bote.de