Unterkirnach Vorfreude auf Open-Air mit Vanessa Mai

Für Sicherheit ist gesorgt

Genügend Ordner, zehn Security Männer und zwölf Profibedienungen werden dafür sorgen, dass keine Fragen offen bleiben und sich jeder wohl und sicher fühlt.

Kulinarische Vielfalt

Eine lange Getränkebar lässt keine Wünsche offen, ob Cocktails, alkoholfreie Getränke oder Bier und Wein, die Bar bietet alles. Auch kulinarische Genüsse werden die Besucher verwöhnen: Ob der "FAT Boy Barbecue" köstliches Fleisch grillt oder frische Nudeln und Pommes gewünscht werden, Viola Thomes und Axel Kubsch sind überzeugt, dass sie nur zufriedene Mienen sehen werden.

Einlass in Maria Tann ist um 15 Uhr. Um 16.30 Uhr beginnt das Festival mit Sasito & Friends, um 17.45 Uhr spielen Nicki mit Band, um 20 Uhr wird Vanessa Mai die Besucher verzaubern.

Parken und Shuttle-Bus

Das Maria Tann-Team bittet ausdrücklich darum, die Park & Ride-Parkplätze zu benutzen, da es am Festgelände direkt keine Möglichkeiten für öffentliches Parken gibt. Von Villingen aus geht der Shuttle ab der Peterzellerstraße Süd, am ehemaligen SABA ( jetziger IHK Parkplatz) ab und fährt auch wieder zurück. In Unterkirnach wird darum gebeten die ausgewiesenen Parkplätze zu benutzen. Der Bus fährt dort an der Haltestelle Hauptstraße (Roggenbachweg 4) ab. Das Konzert findet bei jedem Wetter unter freiem Himmel statt. Bei schlechtem Wetter können vor Ort Regenponchos für einen Euro erworben werden.

Was darf nicht mit?

Das darf nicht mit auf das Gelände: Größeres als DIN A4 Taschen, Koffer, Rucksäcke, Turnbeutel, alle Arten von Getränken und Speisen, Profi-Fotoausrüstung, Spiegelreflexkameras, Bild- und Tonaufzeichnungsgeräte, Videokameras, Fackeln, Feuerwerkskörper und andere brennbare Objekte, Waffen, Messer, Pfefferspray und sonstige gefährliche Gegenstände aller Art, große Regenschirme und alle Schirme mit Metallspitzen, Tiere, Stühle und Hocker.

Was darf mit?

Das darf mit rein: Kleinere Digitalkameras und Handys, Medikamente, Knirpse, kleine Handtaschen, Bauch- und Gürteltaschen, Jacken und persönliche Kleidung.

Unter www.mariatann.de können die Busverbindungen und Hin- und Rückfahrzeiten heruntergeladen werden. Sowohl das Parken wie auch die Fahrten mit den Shuttle-Bussen sind kostenlos. Für Kurzentschlossene besteht am 22. Juli die Möglichkeit, an den Tageskassen der Bushaltestellen, der Tageskasse vor Ort und an Waldwegen Karten für das Open Air Festival in Maria Tann zu erwerben.